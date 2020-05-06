تضامنًا مع حملة “برًا بمكة”.. 1000 سلة غذائية دعمًا لجمعية البر الخيرية بأضم

قدم ‏الشيخ مطلق الغويري دعمًا لجمعية البر الخيرية بربوع العين بمحافظة أضم التابعة لمنطقة مكة المكرمة، بـ 1000 سلة غذائية ليتم توزيعها على المستفيدين, تضامنًا مع حملة “برًا بمكة” التي أطلقها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، للتخفيف على المتضررين من جائحة كورونا.

ورفع رئيس جمعية البر الخيرية بربوع العين الشيخ شدة بن رميح الغموي, نيابةً عن المستفيدين من مشروع السلة الرمضانية عن خالص تقديره وصادق شعوره للدور الإنساني النبيل الذي يتبناه الشيخ مطلق الغويري, ودعمه غير المستغرب والمتواصل للجهات الخيرية خاصة في ظل الجائحة التي يمر بها العالم, مشيرًا إلى أن هذا الدعم الإنساني كان له الأثر الكبير في تحقيق رسالته الإنسانية النبيلة لتقديم العون والمساعدة للفقراء والمساكين.

ومن جهته، قال الشيخ ضيف الله مجلي المتعاني: رأينا البسمة على وجوه اليتامى وهم يحملون السلال الغذائية ولسانُ حالهم يَلهجُ بالدعاء لمن كان سببًا في هذا الخير العظيم والنفع الكبير لا سيما في هذا الشهر الكريم, منوهًا بأن رجال الأعمال في بلادنا لهم مواقف صادقة تجاه وطنهم ومجتمعهم.