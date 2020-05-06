علماء يتوقعون أن ثلثي سكان العالم سيعيشون في مناخ شديد الحرارة بعد 50 عاماً

توقع علماء أن ثلثي سكان العالم قد يضطرون إلى العيش في مناخ غير مناسب للبشر، خلال النصف قرن المقبل؛ جراء الاحتباس الحراري وما ترتب عليه من ارتفاع كبير في درجات الحرارة عالمياً.

ويعيش حالياً أقل من 25 مليون شخص في أكثر مناطق العالم سخونة، غالبيتهم في منطقة الصحراء في أفريقيا، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة السنوية أعلى من (29 درجة مئوية)، لكنّ الباحثين، وفقاً لـ “نيويورك تايمز”، أفادوا بأنه بحلول عام 2070، من المحتمل أن تشمل الحرارة الشديدة مناطق واسعة من أفريقيا، وكذلك أجزاء من الهند والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية وجنوب شرقي آسيا وأستراليا.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد سكان العالم إلى حوالي 10 مليارات بحلول عام 2070، مما يعني أن ما يصل إلى 3.5 مليار شخص قد يسكنوا المناطق المذكورة، ومن الوارد أن يهاجر بعضهم إلى مناطق أكثر برودة، لكن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى اضطراب اقتصادي واجتماعي.