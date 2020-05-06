عبر واتسآب.. “صحة حفر الباطن” تطلق خدمة الاستشارة للتغذية العلاجية

أطلقت صحة حفر الباطن خدمة الاستشارة للتغذية العلاجية ومركز السكر، عن طريق إرسال رسالة على تطبيق واتسآب بعدما خصصت أرقامًا لكل مستشفى.

تأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19) ومنع انتشاره، وتماشيًا مع توجيهات وزارة الصحة والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل

وقالت في بيان لها اليوم الأربعاء، إن الاستشارات سيتم استقبالها يومي الإثنين والأربعاء من العاشرة صباحًا حتى الثانية مساءً.

وتُقدم خدمة التغذية العلاجية المشورة لمراجعي العيادات ومرضى السكر والقلب والكبد والكلى أو ممن يعانون زيادة في الوزن والسمنة، دون الحاجة للذهاب للمستشفيات.