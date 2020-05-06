استطلاع: معظم سكان القارة الأفريقية سيجوعون إذا اضطروا للبقاء في بيوتهم 14 يوماً بسبب كورونا

كشف استطلاع للرأي، شمل 20 بلداً في أفريقيا، عن أن معظم سكان القارة، سينفد مخزون الطعام والشراب لديهم؛ إذا توجب عليهم التزام منزالهم لمدة 14 يوماً، بموجب إجراءات الإغلاق الرامية إلى الحد من انتشار فايروس كورونا.

وأجرت مراكز مكافحة الوباء والوقاية منه في أفريقيا أبحاثاً لمساعدة الحكومات على وضع السياسات المستقبلية بشأن كيفية معالجة فيروس كورونا.

وحذرت، وفقاً لما أوردت “بي بي سي”، من أنه إذا لم تناسب الإجراءات الحاجات المحلية، قد تندلع اضطرابات وأعمال عنف، فيما أظهر التقرير الصعوبات المرتبطة بالحفاظ على السياسات الصارمة للإغلاق العام في القارة.

وأُنْجِزت الاستطلاعات في 28 مدينة من مجموع 20 بلداً؛ بهدف تقييم تأثير الأزمة ومواقف الناس تجاه القيود المفروضة عليهم.

ولجأت العديد من البلدان الأفريقية، التي تعاملت مع تهديد فيروس كورونا بسرعة، إلى تخفيف القيود.

وقال التقرير: “كثرة الاحتجاجات السلمية المطالبة بتخفيف الإجراءات الحكومية دليل على الإجهاد الذي يتعرض له الناس، كما أنها تبرز الفجوات الحاصلة في الاستجابات الحالية”، غير أن الاستطلاعات أظهرت وجود تأييد عام في الوقت الراهن للقيود المفروضة.