أمريكا تقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ستقدم 225 مليون دولار لمساعدة اليمن ودعم برامج تقديم المساعدات الغذائية لهذا البلد.

و أوضح بومبيو خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن “هذه المساعدات ستتيح للبرنامج العالمي للأغذية التابع للأمم المتحدة العمل الطارئ في جنوب اليمن، بالإضافة إلى العمل المحدود في شمال اليمن”.

وأشار بومبيو إلى أن المنظمة الدولية اضطرت للحد من نشاطها بشمال اليمن هذا الشهر “بسبب استمرار التدخل من قبل الحوثيين المدعومين من قبل إيران”.

يذكر أن نحو 80% من إجمالي سكان اليمن، البالغ عددهم 24 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات الإنسانية ونحو 10 ملايين مهددون بالمجاعة. وسجل في اليمن رابع أكبر عدد من النازحين في العالم بسبب انقلاب الحوثيين على الحكومة الشرعية برئاسة عبد ربه منصور هادي المستمر منذ عام 2014.

وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من وقف أو تقليص 31 برنامجا لتقديم المساعدات الإنسانية لليمن من أصل الـ 41 برنامجا بسبب نقص التمويل.