ضبط أكثر من نصف طن مواد غذائية فاسدة في مكة

ضبطت الفرق الرقابية التابعة للإدارة العامة لشؤون البلديات ممثلة في بلدية المسفلة الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية و الإدارة العامة للنظافة مركبة نقل تحمل كميات كبيرة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، يقودها وافد.

وأوضح رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن وقاد، أن الفرق الرقابية بالتعاون مع الجهات الأمنية ضبطت مركبه نقل تحمل مواد غذائية عبارة عن ورق عنب و زيتون و مخللات منتهية الصحية حيث تقدر كميتها 594 كجم و 140 عبوة حيث تم التأكد من عدم صلاحيتها للاستهلاك الادمي وتم إتلاف الكمية كاملة على الفور وحجز المركبة لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال المخالف.