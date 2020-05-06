شاهد.. طفل في الخامسة من العمر يقود سيارة على طريق سريع بأمريكا لشراء سيارة لامبورغيني

أوقف مرور ولاية يوتا في غرب الولايات المتحدة الأمريكية، طفلاً يبلغ من العمر خمس سنوات على طريق سريع أثناء قيادته سيارة العائلة متوجهاً إلى كاليفورنيا؛ لشراء سيارة لامبورغيني، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، فإن الطفل غادر منزله بعد جدل مع والدته التي رفضت أن تشتري له هذه السيارة الرياضية الإيطالية الباهظة الثمن التي يحلم بها.

وكتبت الشرطة على “تويتر”: “قرر أن يقود السيارة بنفسه ويذهب إلى كاليفورنيا لشرائها، لم يكن يحمل إلا ثلاثة دولارات في محفظته”.

ويظهر مقطع فيديو بثته الشرطة سيارة رباعية الدفع يقودها الطفل وهي تشق طريقها على الطريق السريع بين السيارات والشاحنات التي كانت تتجاوزها.

ثم توقفت السيارة على الجانب الأيسر من الطريق عندما قام شرطي بتشغيل صفارات الإنذار.

وأوضحت شرطة المرور في يوتا في بيان أمس (الثلاثاء) أنه عندما اقترب الشرطي من باب السائق، لم يستطع رؤية رأس السائق على المرآة الجانبية.

وقد تمكن الطفل الذي لم يتم الكشف عن هويته، من القيادة لمسافة تتراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات قبل توقيفه ولحسن الحظ لم يتسبب في وقوع أي حادث.

وقالت الشرطة: “أكدت الأسرة أنه في ذلك الصباح، كان الصبي في رعاية قريب مسن وكان نائماً حين أخذ الصبي مفاتيح السيارة”.