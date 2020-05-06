قوات الجيش الليبي تضرب معقل “مرتزقة تركيا” في طرابلس

قال المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، إن قوات الجيش تمكنت من قتل وأسر العشرات من قوات الوفاق ومرتزقة تركيا قرب قاعدة الوطية وتدمير آليات لهم.

وأضاف المسماري أن “السيطرة على طرابلس وعودتها إلى حضن الوطن ستكون قريبا جدا”، بحسب تعبيره.

وأكد مصدر عسكري ليبي وشهود عيان، الأربعاء، أن سلاح الجو بالجيش الوطني استهدف الكلية العسكرية في مصراتة، حيث معقل المرتزقة السوريين وغرفة العمليات التركية، بأكثر من 18 ضربة جوية، وفقا لقناة العربية.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان لوسائل إعلامية، بأن ضربات دقيقة أصابت أهدافا ما أسفر عن انفجار مخزن ذخيرة واشتعال النار داخل الكلية الجوية، وأدى إلى تطاير الشظايا.

وأكد المرصد، نقلا عن مصادر موثوقة، انشقاق عدة ألوية من فصيل “السلطان مراد” الموالي لتركيا، عن الفصيل مع كامل عناصرهم، والذين يقدر عددهم بنحو 700 مقاتل.

وبحسب المرصد فإن خروج القياديين مع العناصر من الفصيل جاء احتجاجاً على سياسية إرسال مقاتلين إلى ليبيا بجانب قوات الوفاق بعد خلافات كبيرة نشبت بين قادة الألوية من جهة وقائد الفصيل، بالإضافة لخلافات نتيجة سياسة قيادة الفصيل أيضاً في سوريا.

وعقب ذلك انسحبت عدة نقاط رباط تابعة للألوية المنشقة عن الفصيل من جبهات القتال ضد قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في ريف رأس العين شمال غربي الحسكة.