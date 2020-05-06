“بلدية القريات”: إغلاق صالون حلاقة خالف قرار الإغلاق

ضبط مراقبو صحة البيئة في بلدية القريات صالون حلاقة خالف الأنظمة الصادرة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس البلدية المهندس سميحان بن محمد الشمري، أن المراقبين بالبلدية أثناء الجولات المفاجئة والمستمرة على المحال والأسواق التجارية رصدوا أحد الصالونات الرجالية قام بفتح النشاط عن طريق أحد الأبواب على شارع رئيسي ويتخفى بالستارة موهم ان الباب مغلق وأثناء ذلك تم مداهمة الصالون وضبط العاملين فيه.

وأضاف أنه تم إغلاق المنشأة، وإعداد محضر ويجرى استكمال الإجراءات وتطبيق أقصى العقوبات.

وأكد المهندس الشمري أن الجولات المفاجئة مستمرة وسيتم تطبيق الأنظمة والقوانين ولن يكون هناك أي تهاون وصحة المواطن أولا.