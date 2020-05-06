المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي تُجيز لنتنياهو رئاسة الحكومة الجديدة

أصدرت المحكمة العليا في دولة الاحتلال الإسرائيلي، قراراً بإجازة تتشكيل نتنياهو، رئيس حزب الليكود لحكومة جديدة، أو الاتفاق مع بيني جانتس رئيس حزب أزرق أبيض من أجل التناوب، مؤكدة أنه لا يوجد سبب لمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس الوزراء.

وأعلن نتنياهو وجانتس، في وقت سابق، الاتفاق رسمياً على تشكيل حكومة طوارئ، وتجنب الذهاب لانتخابات كنيست رابعة.

وحذر نتتياهو من تدخل المحكمة العليا الإسرائيلية في مجريات تشكيل الحكومة الجديدة، التي تم الاتفاق عليها مع جانتس، حيث كانت تنظر المحكمة في منع نتنياهو من رئاسة الوزراء لكونه متهماً في قضايا فساد.