فهد آل ثاني: تصاعد أدخنة من مبنى القيادة العامة للجيش في #قطر

نشر القطري فهد بن عبدالله آل ثاني فيديو اليوم الخميس قال إنه لمبنى القيادة العامة للجيش في قطر وقد تصاعدت الأدخنة من داخله.

وقال آل ثاني إن وزارة الداخلية وتلفزيون قطر وقناة الجزيرة والشيراتون والمخابرات قريبة جدًا من هذا المبنى، دون مزيد من التفاصيل عن سبب تصاعد الأدخنة.

وتداول نشطاء قطريون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر فيديو تصاعد الأدخنة وأكدوا أنه من داخل مبنى القيادة العامة للجيش في قطر.

وقال المغرد القطري راكان الهاجري تعليقا على الفيديو “كل ماخفت مصيبة طلعت ثانية اليوم قبل الفطور كل اللي في المنطقة شافوا الدخان فوق مبنى القيادة العامة”.

وتزامنا مع فيديو تصاعد الدخان من مبنى القيادة العامة للجيش في قطر، عبأت رائحة دخان أنباء الخلافات بين أفراد الأسرة الحاكمة في قطر الأجواء، فيما نشرت وسائل إعلام تركية موالية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيديوهات قالت إنها لمحاولة انقلاب داخل البلاد وتداولتها تقارير وسائل إعلامية كبرى وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت التزمت فيه الجهات الرسمية القطرية الصمت.

ونشر رئيس وزراء قطر السابق، حمد بن جاسم، تغريدة وصفها متابعون ووسائل إعلام بالمريبة والغامضة.

كتب حمد بن جاسم عبر صفحته الرسمية “كما ذكرت سابقاً فإني لن أرد على أي مهاترات، وأريد أن أؤكد أنني مستمر في هذه السياسة. فلست من الذين يجيشون الغير للدفاع عنهم أو للهجوم أو لتلفيق الاكاذيب للغير من أموال شعوبهم. وإذا أراد أحد أن يشتكي علي فلا داعي أن يشتكي لدى الغير، فمرجعيتي معروفة”.

غير أن تغريدة حمد الغامضة التي تحدثت إلى مجهولين وأطراف غامضة برسائل أكثر غموضا، تزامنت مع أنباء عن صراع بين أجنحة الأسرة الحاكمة تناقلته حسابات قطرية.

فيما أظهرت حركة الطيران حول العاصمة القطرية الدوحة عبر برنامج Flightradar24 تحركات غير اعتيادية، وتحليقاً للطيران في الأجواء القطرية.

وعلى غير عادته تحدث حمد بن جاسم بعبارات في تغريدته حاول فيها الدفاع عن نفسه هذه المرة، بعدما انبرى لمدح أمير قطر تميم بن حمد بمناسبة ودون مناسبة، رغم أن التقارير الإعلامية تحدثت عن عن ضلوعه في تحركات من قبل الأسرة في محاولة لانقلاب على قصر الأمير.

ولكن لغة تغريدة حمد بن جاسم هذه المرة توحي بقصد تجاهل الدفاع عن الأمير تميم، في رسالة إلى تكتلات مناوئة إلى تميم وخاصة والده، أو ربما استغل رئيس وزراء قطر السابق ظروف ضعف إدارة الأمير لتخبط الاقتصاد وإيقاف خسائر البلاد من ناحية وانهيار إدارة أزمة تفشي كورونا من ناحية أخرى.