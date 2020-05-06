استعادة أكثر من مليوني متر مربع من الأراضي الحكومية في عسير

استعادت أمانة منطقة عسير خلال الأسابيع الماضية نحو ٢،٢٨٧،٦٢٥ متراً مربعاً من الأراضي الحكومية التي طالتها التعديات في ٤١ موقعاً مختلفاً بالمنطقة.

وأكد أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن الأمانة لن تتهاون مع كافة التجاوزات، ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح وستتعامل بحزم مع المعتدين عبر اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكداً أن التعدي على الأراضي الحكومية يسهم بشكل سلبي في حركة التنمية العمرانية بالمنطقة.