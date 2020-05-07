بلومبيرج: السعودية استردت حصتها النفطية التي أخذتها العراق في الهند لـ٣ سنوات

أفاد تقرير لوكالة بلومبيرج الأمريكية بأن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة حول العالم التي خفضت أسعار خامها النفطي، في حين أن كافة المنتجون يكافحون للاحتفاظ بعملاء بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وقال تقرير الوكالة الأمريكية إن السعودية هي الدولة الوحيدة أيضا ضمن مجموعة أوبك التي زادت الصادراتها إلى الصين بأكثر من الضعف في أبريل إلى 2.2 مليون برميل في اليوم ، وهو أعلى مستوى منذ بداية عام 2017، في حين كانت الشحنات إلى الهند عند 1.1 مليون برميل في اليوم، وهي الأعلى أيضًا في ثلاث سنوات على الأقل.

وأضاف التقرير أن الرياض استردت حصتها التي أخذتها العراق في الهند لمدة 3 سنوات، في الوقت الذي تراجعت صادرات العراق إلى الهند إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2018، حيث أغلقت العراق جزءًا كبيرًا من اقتصادها لمواجهة فيروس كورونا، وقللت المصافي هناك من عمليات التشغيل وإعادة توجيه الشحنات، وقد عوضت الزيادة في الصادرات السعودية إلى الهند في أبريل تقريبا انخفاض المبيعات العراقية.