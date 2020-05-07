السفارة السعودية في واشنطن تنفي صحة التقارير التي حرفت الاتصال بين ولي العهد وترامب #عاجل

نفت سفارة المملكة العربية السعودية لدى واشنطن صحة التقارير الإعلامية التي حرّفت فحوى ونبرة الاتصال الذي جرى بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال فهد ناظر، المتحدث باسم سفارة المملكة لدى الولايات المتحدة، في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن “التقارير الإعلامية المنشورة هذا الأسبوع بشأن الاتصال بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي، تروج إلى مزاعم غير صحيحة، ولا تعكس حالة الاحترام المتبادلة في العلاقات السعودية الأميركية من جهة، وتجمع بين الأمير محمد بن سلمان والرئيس ترمب من جهة أخرى”.

ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، أكد ناظر عمق العلاقات السعودية الأميركية الاستراتيجية الممتدة منذ 75 عاماً، وعدم تأثرها بأي تقارير إعلامية تزعم غير الحقيقة.