التعليم تطلق 4 مسابقات افتراضية للتحدي بين الطلاب والطالبات وأسرهم

أطلقت وزارة التعليم ٤ مسابقات للتحدي لتعزز القيم الوطنية للطلاب والطالبات وأسرهم والاستفادة من التعليم عن بعد بطريقة مشوقة.

ووجه وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في تعميم، جميع إدارات التعليم في المناطق والمحافظات إلى إطلاق عدد من المسابقات تعزز القيم الوطنية، بالاستفادة من خيارات التعليم عن بعد المتزامنة وغير المتزامنة، وحرصا على تنفيذ مسابقات نوعية لشغل أوقات الطلاب والطالبات وأسرهم.

ووتعاون وزارة التعليم في إطلاق مسابقات التحدي الافتراضية بالتعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم (تينكو).

وقال وزير التعليم إنه يأمل في توجيه المختصين والمختصات بإدارة النشاط الطلابي (بنين / بنات للتأكد من إبلاغ المدارس والطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم بجميع الوسائل التقنية المتاحة للمشاركة.