الإمارات تنفي مزاعم “أجواء مفتوحة” مع إيران أثناء تفشي #كورونا

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، الأربعاء، مزاعم متداولة في تقارير إعلامية بشأن الأجواء المفتوحة مع إيران أثناء تفشي فيروس كورونا.

وقالت الهيئة، في بيان، إن منحها أذونات الهبوط و السماح لبعض الشركات بتسيير رحلات إلى الدولة كانت مخصصة فقط لأغراض إعادة المواطنين الإيرانيين العالقين في الدولة حالها كحال أي رحلات إجلاء إلى الدول الأخرى، علما بأن رحلات الإجلاء هذه تصل إلى الدولة دون وجود أي مسافر على متنها، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء في البلاد.

وزعمت تقارير إعلامية إعطاء الناقلة الإيرانية “ماهان إير” إذنا مفتوحا لتشغيل رحلاتها من و إلى الإمارات خلال شهري فبراير و مارس، ما سمح بانتشار الوباء.