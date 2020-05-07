بعد احتفاء إعلام أنقرة.. ملابس تركيا الواقية إلى بريطانيا “غير صالحة للاستخدام”

كشفت بريطانيا أن 400 ألف من الملابس الطبية التي أرسلتها تركيا إلى البلاد ضمن شحنة أدوات طبية غير مطابقة للمواصفات.

وكشف تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية أن الجهات المختصة في بريطانيا احتجزت 400 ألف رداء طبي أعلنت تركيا إرسالها في صفقة إلى بريطانيا قبل أسبوعين، بعد اكتشاف عدم توافقها مع معايير المملكة المتحدة.

وأكدت وزارة الصحة البريطانية، مساء الأربعاء، أن المواد التركية محتجزة في منشأة بالقرب من مطار هيثرو.

وقالت الوزارة إنه من إعادة المواد غير الصالحة إلى تركيا مرة أخرى، مع طلب استرداد أموال الصفقة، كما فعلت في حالات مماثلة ماضية.

وكانت أذرع تركيا الإعلامية على رأسها وكالة الأناضول احتفت بالشحنة الطبية التركية إلى بريطانيا والتي شملت معدات وأدوات وقاية منها 400 ألف رداء طبي، في محاولة لترويج تقديم أنقرة مساعدات إلى العالم رغم أن وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك أكد في وقت سابق أن الشحنة التركية تدخل ضمن صفقات أخرى تعقدها بريطانيا مع دول لمواجهة تداعيات كورونا.