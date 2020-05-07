حائل: القبض على مواطن يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة

تمكنت الجهات الأمنية بشرطة منطقة حائل من القبض على مواطن أساء لعامل لديه بعبارات وألفاظ نابية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعية بالفيديو.

وفي التفاصيل فقد صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة حائل، أنهُ إشارة للمقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه شخص يسيء إلى عامل لديه بألفاظ وعبارات غير لائقة وبمعاملة مهينة للكرامة، ويوثق ذلك وينشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية – بفضل الله – من القبض عليه وهو مواطن في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية لإحالته إلى النيابة العامة.