فيروس كورونا ربما يؤثر على نظام التأهل لكأس العالم في الكونكاكاف

قال فيكتور مونتالياني رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (الكونكاكاف) في مقابلة مع شبكة وان سوكر للبث عبر الإنترنت إن فيروس كورونا ربما يؤثر على نظام التأهل لكأس العالم.

ومع ارتباك جدول البطولات الرياضية حول العالم فمن المرجح أن يتأثر نظام التأهل لكأس العالم 2022 في قطر إذ سيضطر الاتحاد الدولي (الفيفا) لتعديل جدول المباريات الدولية.

ويتنافس أصحاب المراكز الستة الأولى في تصنيف الكونكاكاف على ثلاثة مقاعد في كأس العالم بينما يخوض صاحب المركز الرابع تصفيات داخل الاتحاد القاري مع الفائز من المنتخبات الأقل تصنيفا.

واعترف مونتالياني أن ذلك ربما يتغير.

وأضاف “من أجل توازن الاحتمالات فيما يتعلق بما حدث حتى الآن فنظام التأهل الحالي ربما يتغير.

“وهو ما يعني أن دور التأهل الأخير المكون من ستة منتخبات ربما يتغير إلى نظام آخر. بالتأكيد سيكون أكبر لكن ما هو العدد بالضبط فهذا لا أعرفه حتى التوصل إلى جدول نهائي.

وفي الوقت الحالي تأتي المكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا وجاميكا وهندوراس والسلفادور في المراكز الستة الأولى في تصنيف الكونكاكاف.

وتحتل كندا المركز السابع لكنها ربما تكون أول المستفيدين من تغيير نظام التأهل.

وقال مونتالياني “سيكون لدينا 35 منتخبا وحتى نحصل من الفيفا على جدول المباريات الدولية فمن الصعب تحديد نظام التأهل.

“نعم سنلجأ لتنصيف الفيفا كبداية لأن في ضوء وجود 35 منتخبا سيكون علينا العثور على نظام تأهل بخروج المغلوب ثم دور المجموعات”.

وتابع “لكني لا أعلم أي شيء حتى يتبين لنا جدول المباريات الدولية”.