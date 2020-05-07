الهلال الأحمر: 30979 بلاغاً منذ بداية جائحة #كورونا المستجد

باشرت فرق الهلال الأحمر بمحافظة جدة أكثر من 30979 بلاغاً منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا من خلال 45 فرقة إسعافية على مدار الساعة .

فيما أوضح مدير هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة سلطان المالكي عن رفع جاهزية المراكز الاسعافية بالمحافظة.

وتم اقامة دورات تدريبية (online) لجميع العاملين بالمحافظة وكذلك تزويد كافة المراكز الاسعافية بادوات السلامة الشخصية للمسعفين المعتمدة من قبل هيئة الهلال الاحمر السعودي للتعامل مع الحالات المشتبه باصابتها بفايروس كورونا المستجد.

كما تم استحداث فريق تعقيم عربات الإسعاف بمحافظة جدة بعد نقل حالات اشتباه العدوى تعمل على مدار الساعة.

كما نفذت الهيئة فرضيات لمنسوبيها عن كيفية التعامل مع حالات الاشتباه حسب برتوكول هيئة الهلال الأحمر.

كما تم استحداث غرفة عمليات بالمحافظة حسب توجيهات معالي رئيس الهيئة لدعم غرفة عمليات الهيئة بالمنطقة.

وافصح عن تواجد فرق إسعافيه تعمل داخل الأحياء التي لازال يمنع بها التجول على مدار الساعة بمحافظة جدة إضافة إلى فرق أخرى تطوعية.

من جانبه بين المتحدث الرسمي للهلال الاحمر بمحافظة جدة عبدالله ابو زيد أن غرفة العمليات تعمل من خلال 36 مركزاً ،متضمناً 45 فرقة إسعافية على مدار الساعة.

واستقبلت حتى الآن أكثر من 30979 بلاغاً منذ بداية جائحة وباء فيروس كورونا المستجد مؤكداً جاهزية فرق الهلال الأحمر بالمحافظة مع إمكانية استدعاء الفرق الاحتياطية اذا دعت الحاجة إلى جانب التواجد الإسعافي الميداني حيث تقوم الهيئة بتكثيف الفرق الإسعافية والقيادات الميدانية وقت تطبيق أمر منع التجول ميدانياً خلال الساعات المحددة.

وأضاف أبو زيد أن الهيئة نفذت حملات توعوية لمكافحة فيروس كورونا الجديد في الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومحطات الوقود والمخابز الآلية.

كما نفذت إدارة التدريب دورات تدريبية في مكافحة العدوى استهدفت 100000 متدرباً ومتدربة تستهدف من خلال هذه البرامج تعزيز سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لكافة افراد المجتمع من خلال رفع الوعي بالإجراءات الوقائية اللازمة والتعريف بمخاطر الإصابة بهذا الفيروس.

كما أنه تم تدشين نقاط الفرز البصري التطوعية في إدارات المنطقة و بعض الأماكن العامة من أجل سلامة المجتمع.

مشيراً إلى أن فرق الهلال الاحمر على أهبة الاستعداد على مدار الساعة لتقديم الخدمة الطبية الإسعافية لمحتاجيها على الرقم 997 ومن خلال تطبيق “اسعفني”.