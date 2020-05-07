ضبط 2 طن من الرقائق والكنافة الفاسدة في وادي جليل بمكة

أعلنت بلدية المعابدة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ضبط معمل لإعداد وتجهيز رقائق العجين والكنافة في بيئة غير صحية وغير آمنة.

وقال رئيس بلدية المعابدة الفرعية، المهندس ياسر بن صالح مكاوي، إن الفرق الرقابية التابعة للبلدية، بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة، عقرت على 2 طن من رقائق العجين والكنافة منتهية الصلاحية في المعمل.

وأوضح مكاوي أنه تمت مصادرة الأغذية الفاسدة المضبوطة، وإغلاق الموقع فوراً لتدني مستوى النظافة.

وأكد مكاوي حرص الأمانة على متابعة الأسواق، منبها المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات عبر رقم البلاغات الموحد 940، أو مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية، لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.