مصادرة 11 طنًّا من التمور المهرّبة في “عمرة مكة”

⁧‫‏⁧‫تمكنت الإدارة العامة لشؤون البلديات‬⁩ ‏ممثلة في ⁧‫بلدية العمرة الفرعية‬⁩ من ضبط مركبتين محملتين بعبوات من التمور استعدادًا لتوزيعها، لا تحمل اسم الشركة المسؤولة عن التعبئة والتوزيع، ولا تاريخ الصلاحية.

وأوضحت البلدية أنه بعد تقصي مصدر التمور، تم الوصول لموقعين يفتقران للاشتراطات الصحية، يتم فيهما تعبئة وتجهيز التمور، حيث صودرت الكمية كاملة، والتي بلغت 11 ألفا و360 كيلو جرام.

وأكدت البلدية أنها، بكل فروعها، تقوم بخطوات احترازية وفعالة لحماية المستهلك من الأغذية الفاسدة، ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”.