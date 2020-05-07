السعودية تدشن مشروعا لإفطار الصائمين بإندونيسيا

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا، عصام عابد الثقفي، في جاكرتا اليوم، مشروع السلال التموينية الغذائية الرمضانية، التي يتم توزيعها باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مثل هذه الأيام من كل عام.

وأعرب الثقفي عن شكره واعتزازه بالقيادة الرشيدة على هذا العمل الجليل الذي يجسد الحس الإنساني لخادم الحرمين الشريفين، مضيفاً بأنه يأتي من منطلق الرسالة السامية التي تحملها المملكة للشعوب الإسلامية في كل مكان، مؤكداً سعادته بأن سفارة خادم الحرمين الشريفين في إندونيسيا ممثلة في الملحقية الدينية بجاكرتا تتشرف بتنفيذ هذا البرنامج على أفراد المجتمع الإندونيسي.

وقال الملحق الديني بجاكرتا الشيخ أحمد الحازمي، إن الملحقية تحرص على تطبيق هذا المشروع وتنفيذه في المناطق التي يتواجد بها الدعاة التابعون لها في جميع مناطق ومحافظات وجزر وقرى اندونيسيا، وهو عبارة عن سلة غذائية من المواد التموينية الأساسية للحياة اليومية، تغطي احتياج الأسر المتعففة، مساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية للفقراء.

وأضاف الحازمي أن المشروع يهدف لرعاية الأسر الفقيرة والمحتاجة والأرامل والأيتام، وإدخال الفرح والسرور إلى قلوبهم، وسد حاجتهم، لاسيما في الأزمة الاقتصادية الراهنة والظروف الحرجة التي تمر بها إندونيسيا بسبب فيروس كورونا, والوقوف معها وتعزيز مبدأ الأمن الغذائي والألفة بين المسلمين.