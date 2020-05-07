طائرة إخلاء تنقل ميس من المدينة المنورة لعلاجها في الرياض

بعد يومٍ واحد من إرسال تقاريرها الطبية إلى وزارة الصحة، انتقلت ميس، الطفلة السعودية التي تعاني تأخرا في النمو، وضعفا في العضلات، على متن طائرة خاصة، من المدينة المنورة إلى مدينة الأمير سلطان الطبية لاستكمال علاجها.

وقال زياد عبدالمتين خال “ميس” لـ”الوئام”، إن عملية جراحية لتطويل أوتار القدم كانت قد أجريت للطفلة التي تبلغ من العمر 4 سنوات، على أن تعود بعد شهرين للتنويم وفك الجبس، وبدء جلسات العلاج الطبيعي، لمساعدتها على المشي.

وأضاف زياد أن العائلة تواصلت مع وزارة الصحة، وأرسلت إليها تقارير “ميس” الطبية. مشيدًا بسرعة استجابة الوزارة، والاطلاع على حالتها، وتسجيل المعلومات الكاملة عن الطفلة والمرافق لها (والدتها).

وتابع زياد أنه في اليوم التالي مباشرة، جاءت سيارة إسعاف لتنقل ميس ومرافقيها من البيت إلى الطائرة، ثم إلى مركز الإخلاء الطبي، حيث تم تسكينهم في فندق قريب من المستشفى، ووفروا لهم سحورا، ثم إلى المستشفى لإجراء الفحوصات كافة.

وقال زياد إنه تم إجراء مسح فيروس كورونا للطفلة، حيث جاءت النتيجة سلبية ، وتقرر لها بدء العلاج على الفور، بالتوازي مع وضعها في العزل الصحي الوقائي.

وفي ختام حديثه، قال زياد: “أشكر حكومتنا وقيادتنا الرشيدة ووزارة الصحة على توفيرها وتكفلها للعلاج لكل من يحتاج، لقينا حسن التعامل والاستقبال وتوفير جميع الحاجيات لنا، أفتخر بوطني وأفتخر بأني سعودي”.