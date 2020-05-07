“السعودية للأبحاث”: 19% انخفاضا في الأرباح خلال الربع الأول من 2020



تراجعت أرباح المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، بنسبة 19%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حسبما أعلنت المجموعة في بيان لها، اليوم الخميس.

وقالت المجموعة إن صافي الربح خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2020، تراجع من 79.9 إلى 64.7 مليون ريال، مرجعةً السبب إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 6.8% نتيجة الانخفاض في مبيعات قطاع الطباعة وقطاع النشر وبعض القطاعات الأخرى، علماً بأن التكاليف المباشرة للربع الحالي ارتفعت مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بصفة رئيسية نتيجة تكاليف تشغيل بعض المشاريع.

وأكدت المجموعة أن الربح التشغيلي للربع الحالي انخفض مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة لانخفاض الربح الإجمالي، وفي المقابل تم ترشيد مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية.