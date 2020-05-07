تحذير أكاديمي: كورونا ينتقل عبر مكيّفات الهواء

أكدت أستاذة في علم الفيروسات بجامعة فلوريدا الأمريكية إمكانية انتقال كورونا التاجي عبر أجهزة تكييف الهواء.

وقالت الأكاديمية الإيطالية ايلاريا كابوا، في تصريح لقناة تلفزيونية محلية: “كل عام تصبح مراكز التسوق الكبرى ملجأ لكبار السن الذين ليس لديهم تكييف في المنازل. سيكون من المناسب التفكير فيما يمكن أن يحدث هذا الصيف، لأننا نعلم أن الهواء المكيف يمكن أن ينقل الفيروس”.

ونفت كابوا إمكانية أن يكون كورونا قد تسرب من مختبر في مدينة ووهان الصينية، حيث البؤرة الأولى لتفشي الوباء، وقالت: “أنا على قناعة بأن الفيروس طبيعي. لو كان مصنوعا في مختبر، فسيتم اكتشافه بالتأكيد”.

وشددت في الشأن ذاته على أنه “إذا كان فيروسا تم تطويره، فأنا لا أعرف إلى أين سينتهي بنا العالم. لكنها فرضية أستبعدها على أية حال”.