واشنطن: لا نستبعد طرح بديل لمنظمة الصحة العالمية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايكل بومبيو، إن بلاده تحاول تقييم أداء منظمة الصحة العالمية خلال أزمة تفشي فروس كورونا حول العالم، وأنها لا تستبعد طرح كيانٍ بديل لها.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صرح مرارا بما يعتبره “فشل” المنظمة الدولية في التعامل مع أزمة كورونا، وهو ما نفته المنظمة.

وردا على سؤال لقناة “فوكس بيزنس”، حول ما إذا كانت بلاده تؤيد تشكيل منظمة جديدة لتتحمل المهام التي تنفذها منظمة الصحة العالمية حاليا، قال بومبيو، إن الإدارة الأمريكية “تقيّم الوضع، ولا أستبعد ذلك”.

وأضاف بومبيو: “أمامنا هدف محدد واضح: لا يجوز السماح لمنظمة الصحة العالمية بالفشل مرة أخرى. لا يجوز أن تتلقى منظمة الصحة العالمية مئات الملايين من الدولارات، إذا لم تكن قادرة على تنفيذ مهامها ووظائفها”.

وأكد بومبيو، أن الولايات المتحدة تعرف “كيف يجب العمل في مجال الرعاية الصحية الدولية”. مضيفا: “منظمة الصحة العالمية ببساطة لم تنجح في تنفيذ المهمة الموكلة إليها. وكما قال الرئيس ترامب: إذا كانت منظمة دولية تعمل، فهذا أمر جيد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلن نشارك فيها”.