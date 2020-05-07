ارتفاع قياسيّ.. روسيا: 468 إصابة جديدة بـ #كورونا كل ساعة

في حصيلة قياسية، أعلنت روسيا، اليوم الخميس، اكتشاف 11 ألفا و231 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية. ليرتفع إجمالي عدد الإصابات بها إلى 177 ألفا و160 شخصا.

يبدو هذا العدد ضئيلا، مقارنة بما أعلنه عمدة العاصمة موسكو، معتبرًا أن عدد الإصابات الفعلية بالفيروس في مدينته وحدها يزيد عن الـ300 ألف.

وأفاد مركز إدارة أزمة كورونا الروسي بأن 88 شخصا توفوا خلال الليل ليصل بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس إلى 1625.

وقال المركز إن موسكو سجلت أكثر حالات الإصابة وبلغ عددها 6703 حالات وهو رقم قياسي جديد للعاصمة، بينما سجلت ضواحي موسكو 842 حالة، وفي مدينة نيجني نوفغورود 312 حالة.

وأشار مقر عمليات مكافحة الفيروس إلى أن عدد المتعافين من كورونا في روسيا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية بلغ 2476 شخصا، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 23 ألفا و803 أشخاص.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في صفوف عناصر القوات المسلحة والمؤسسات التعليمية التابعة لها ارتفع إلى 3285 حالة حتى يوم أمس، بينهم 1506 عسكريا.

ونقلت وكالة “تاس” الروسية عن الوزارة أنه خلال الفحوصات لعناصر القوات المسلحة الروسية منذ مارس، تأكدت إصابة 1506 عسكريا، مضيفة أن أربعة منهم في حالة حرجة، وأن تسعة منهم حالتهم متوسطة، أما الباقون فلم تظهر عليهم أية أعراض حتى الآن. فيما تعافى 179 جنديا بالفعل من الإصابة.