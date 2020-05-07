البلدية: “سكن بديل” للعمالة.. والتقديم إلكتروني

أعلنت وزارة الشؤون البلدية استحداث صفحة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على سكن للعمالة، متوافق مع الاشتراطات الصحية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة ثمان خطوات تتيح لصاحب العمل تقديم الطلب، أولها زيارة الرابط https://dc.momra.gov.sa/ar/request-alternative-housing-group، ثم تسجيل اسم المنشأة، ورقم سجلها التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات العمال، وكتابة رقمين للجوال، أساسي واحتياطي، والإفصاح عن إسكان العمالة، وعن أية حالات إصابة بكورونا بين العمال، إن وجدت، وأخيرا التعهد بصحة كافة البيانات المسجلة سابقا.