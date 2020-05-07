الإمارات: 502 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أعلنت الإمارات، اليوم الخميس، تسجيل 502 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، خلال آخر 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية إنه تم تسجيل 502 إصابة جديدة بفيروس “كوفيد – 19” ليصل عدد الإصابات إلى 16.240 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن الإصابات المسجلة من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مضيفةً أنها سجَلت ثمان حالات وفاة ليرتفع عدد الوفيات إلى 165 حالة.

وأعلنت عن شفاء 213 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 3.572.