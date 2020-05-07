إصابات #كورونا اليوم.. المدينة تتصدر بـ396 يليها جدة 315 ثم مكة 254 حالة

أعلنت وزارة الصحة، في تقريرها اليومي لفيروس كورونا، عن حالات الإصابة الجديدة بحسب المدن في المملكة.

وطبقا للتقرير، سجلت المدينة 396، جدة 315، مكة 254، الرياض 194، الدمام 171، الخبر 120، الجبيل 48، الهفوف 40، القطيف 40، الطائف 36، ينبع 32، رأس تنورة 20، صبيا 16، تبوك 14، وادي الفرع 13، عنيزة 10، بيش 10، الدرعية 10، هديان 8، حفر الباطن 6، الميس 5، الخرج 5، سلوى 4، القريات 4، بريدة 3، حالتين في كل من خميس مشيط، المجاردة، بقيق، الظهران، صفوى، أملج، وحالة واحدة في كل من الجفر، المذنب، البكيرية، رابغ، حدة، الدائر، المجمعة.