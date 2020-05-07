“التعليم” تعتمد تكليفات جديدة لمساعدي مديري تعليم في المناطق والمحافظات

أصدر نائب وزير التعليم، اليوم الخميس، عدة قرارات شملت تكليف مساعدين ومساعدات لمديري التعليم في المناطق والمحافظات.

وشملت القرارات: تكليف غزالة بنت ماجد العتيبي مساعدًا لمدير التعليم للشؤون التعليمية (بنات) في إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، وتكليف محمد بن سعد بن علي الضويان مساعدًا لمدير التعليم للشؤون المدرسية في إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي، وتكليف الدكتور فايز بن سعد زيد العنزي مساعدًا لمدير التعليم للشؤون المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية، وتكليف محمد بن أحمد شاطري مساعدًا لمدير التعليم للشؤون المدرسية في الإدارة العامة للتعليم في المنطقة الشرقية.