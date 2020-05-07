بدءا من السبت.. باكستان تعلن رفع الإغلاق العام بسبب كورونا تدريجيا

أعلن عمران خان، رئيس الوزراء الباكستاني، رفع الإغلاق المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا تدريجياً اعتباراً من يوم السبت المقبل.

وأوضح في خطاب متلفز اليوم عقب ترأسه اجتماع لجنة التنسيق الوطني إنه يعي جيداً أن هذا القرار يتزامن مع استمرار ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، ولكن من الجانب الآخر يواجه الناس صعوبات شديدة خصوصاً أصحاب الأعمال الصغيرة والعاملين بالأجرة اليومية.

وأشار إلى أنه يخشى من اختفاء الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالكامل إذا لم يتم رفع الحظر عنها، مبيناً أنه سيتم فتح المصالح العامة تدريجياً وفق ضوابط مشددة تضمن الوقاية من انتشار فيروس كورونا.