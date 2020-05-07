“التعليم”: إلغاء التجاوز للأطفال الملتحقين بالروضات فئة 180 يومًا

ألغت وزارة التعليم، التجاوز للأطفال الذين التحقوا بالروضة الفصل الدراسي الثاني فقط.

وقالت التعليم: “نظرًا لاعتماد التجاوز إلكترونية لجميع طلاب المستوى الثاني في مرحلة رياض الأطفال من فئة (180 يوم) وحيث إن بعض الطلاب من هذه الفئة التحقوا بالروضة الفصل الدراسي الثاني فقط بينما يشترط لقبولهم في الصف الأول الابتدائي دراسة الطالب فصلين دراسيين (عام دراسي) في روضة معتمدة.

وأكدت الوزارة على إلغاء التجاوز للطلاب (فئة 180 يومًا) الذين التحقوا بالروضة الفصل الدراسي الثاني فقط من خلال رابط إلغاء التجاوز في مستخدم قائدة الروضة واعتماد الطلب من قبل مديرة إدارة رئيسة قسم رياض الأطفال بإدارة التعليم.