“موارد الرياض” تضبط مخالفات في حملات مشتركة على مناطق عشوائية لتكرير الزيوت

شارك مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض مع الجهات الشريكة الممثلة بوزارات التجارة والطاقة والصناعة والثروة المعدنية والجمارك السعودية وهيئة الزكاة والدخل ودوريات الأمانة وبلدية السلي والمرور والضبط الميداني لشرطة منطقة الرياض والدفاع المدني، حملاتها المستمرة على المستودعات والمنشآت.

وتم العثور على مناطق عشوائية تقوم بتكرير الزيوت المستخدمة وإعادة تصنيعها وبيعها بطرق غير نظامية تعمل عليها عمالة مخالفة للنظام، وتم أخذ عينات من هذه الزيوت مع التحفظ على المخالفين وعلى مواقعهم لحين ظهور العينات من جهة الاختصاص، وأسفرت الحملة عن ضبط 4 مخالفات لنظام العمل للمواقع المرخصة إلى جانب مخالفات أخرى تخص الجهات الشريكة وتم اتخاذ الإجراءات الرسمية اللازمة حسب الاختصاص لكل جهة.

وأشار مدير مكتب العمل بمنطقة الرياض عبدالكريم عسيري إلى أن هذه الحملات المشتركة هي امتداد للحملات التفتيشية المنفذة خلال هذه الفترة على جميع المنشآت والمستودعات في كافة أحياء العاصمة والمحافظات والمراكز التابعة لها لضبط المخالفات، مشددًا على استمرار هذه الحملات دون توقف بالتعاون مع الجهات الشريكة للتحقق من التزام أصحاب المحلات بقرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنظمة لسوق العمل.

فيما أكد بدر العتيبي مدير إدارة التفتيش بالمكتب، أنه لن يكون هناك أي تهاون في تطبيق العقوبات بحق المخالفين سواء كانت شركات أو مؤسسات أو أفراد، وفقا للقرارات الوزارية.