“صحة القنفذة” تواصل الفحص الموسع لكورونا و6 مراكز لتقديم الخدمة

تواصل صحة القنفذة الفحص الموسع والذي أطلق مطلع الأسبوع الحالي من قبل وزارة الصحة للمرحلة الثانية وينتهي بداية الأسبوع المقبل، بهدف التعرف على مدى انتشار فيروس كورونا الجديد بين المجتمع والحد من انتشاره.

وخصصت “صحة القنفذة” ستة مراكز لتقديم خدمة تحليل فيروس كوفيد -١٩(الشرقية – الشعب- سبت شمران -المظيلف- بني سهيم- غرب القوز) لهذا الفحص الموسع في فترتي عمل صباحيه (١٠ص -٤م) ومسائيه(٩ص -٢ص)، وذلك من خلال المشتركين في خدمة التقييم الذاتي عبر تطبيق موعد

وجهز فريق من قبل الصحة العامة لتنفيذ عملية الفحص الموسع مدرب للتعامل مع الحالات، للوصول للفئة المستهدفه من هذا الفحص.