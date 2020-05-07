الأرض تشهد ظاهرة #القمر_العملاق

قالت الهيئة السعودية للفضاء إن العالم يشهد الليلة سطوع #القمر_العملاق.

وأضافت في تغريدة على :تويتر” أن القمر سيكون في أقرب نقطة للأرض خلال عام 2020م، حيث يبدو أكبر بنسبة 14% وأكثر إشراقاً بنسبة 30 % عن المعتاد.

وبدأ القمر العملاق في الظهور منذ مساء أمس، وسيستمر في السطوع حتى صباح غد، حيث تحدث هذه الظاهرة عندما يكون القمر في أقرب مدار للأرض، فيظهر أكثر إشراقا وأكبر في سماء الليل، حسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وسيكون القمر العملاق مرئيا للناس حول العالم من الغسق حتى الفجر، ففي حالة إحجاب الغيوم للرؤية، يمكن مشاهدته باستخدام التلسكوب الافتراضي، حيث أن القمر العملاق سيظهر ليلة أمس، فوق سماء روما، بدءا من الساعة 18:30 بتوقيت جرينيتش.