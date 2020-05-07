أمر ملكي بتعيين هشام الفالح وكيلًا لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة

هنأ أمين العاصمة المقدسة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح بمناسبة الثقة الملكية بتعيينه وكيلاً لوزارة الداخلية بالمرتبة الممتازة متمنياً له التوفيق وأن ينفع به البلاد والعباد .

وقد شغل الدكتور هشام الفالح منصب وكيل “إمارة منطقة مكة المكرمة” منذ مايو 2018،.

وهو أمين عام “هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة”، وعضو مجلس إدارة “جمعية مراكز الأحياء بمنطقة مكة المكرمة”

كما شغل عدة مناصب في “إمارة منطقة مكة المكرمة”، حيث عمل مشرفاً عاماً على وكالة الإمارة للشؤون التنموية والإدارة العامة للحج والعمرة، ومستشاراً لأمير المنطقة، ووكيلاً مساعداً للتنمية.