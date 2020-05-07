8 خطوات للحصول على سكن بديل مرخص للعمالة

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن 8 خطوات رئيسية للمنشآت التي لديها تكدس سكن عمالة، لتقديم طلب للحصول على سكن بديل تتوافر به الاشتراطات الخاصة بمساكن العمالة خلال أزمة فيروس كورونا الجديد.

وأشارت الى أن الخطوات تبدأ بتسجيل اسم صاحب المنشأة، وتدوين رقم السجل التجاري، واختيار منطقة السكن، وتحميل ملفات بيانات العمالة، ثم كتابة رقم أساسي وإضافي للجوال، يليه الإفصاح عن إسكان العمال إن وجد، والإفصاح عن عدد المصابين في حال وجودهم، وأخيرا التعهد بصحة البيانات المسجلة في البوابة.

ودعت “البلديات” جميع منشآت القطاع الخاص بأهمية تسجيل بيانات المنشآت التي لديها سكن عمالة متكدسة في البوابة الجديدة التي أطلقتها لجنة سكن العمالة لدعم القطاع الخاص وذلك لطلب سكن بديل عبر الرابط التالي:

https://dc.momra.gov.sa/ar/request-alternative-housing-group