إغلاق مداخل و مخارج إحدى قرى القنفذة للوقاية من كورونا

وجه محافظ القنفذة الأستاذ محمد القباع بإغلاق مداخل ومخارج قرية ” الفاهمة ” الواقعة جنوب المحافظة وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في القرية وسعيا للحد من تفشي فايروس كورونا .

ونفذت بلدية حلي صباح اليوم بمشاركة الجهات الأمنية عمليات إغلاق مداخل ومخارج القرية وتهيئة مواقف للدوريات الأمنية ومداخل طوارئ لسيارات الخدمات والإسعاف .