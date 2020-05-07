وجه محافظ القنفذة الأستاذ محمد القباع بإغلاق مداخل ومخارج قرية ” الفاهمة ” الواقعة جنوب المحافظة وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في القرية وسعيا للحد من تفشي فايروس كورونا .
ونفذت بلدية حلي صباح اليوم بمشاركة الجهات الأمنية عمليات إغلاق مداخل ومخارج القرية وتهيئة مواقف للدوريات الأمنية ومداخل طوارئ لسيارات الخدمات والإسعاف .
إغلاق مداخل و مخارج إحدى قرى القنفذة للوقاية من كورونا
الوئام-القنفذة-خضر المقعدي
وجه محافظ القنفذة الأستاذ محمد القباع بإغلاق مداخل ومخارج قرية ” الفاهمة ” الواقعة جنوب المحافظة وذلك حرصا على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين في القرية وسعيا للحد من تفشي فايروس كورونا .