الأرصاد: رياح محملة بالغبار و سحب رعدية على الرياض و المدينة وهذه المناطق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم، تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.وبينت الأرصاد أن الحالة سوف تستمر من الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة وحتى الثامنة مساءً.

كما أصدرت مجموعة من التنبيهات تفيد بوجود حالة من الرياح المحملة بالغبار و الأتربة على

منطقة نجران تشمل بدر الجنوب و ثار و حبونا و خباش و شرورة

وعلى منطقة تبوك تشمل البدع و تبوك و تيماء

وعلى المنطقة الشرقية تشمل الأحساء و الجبيل و الخبر و الخفجي

وعلى منطقة الرياض تشمل الأفلاج و الحريق والخرج و الدرعية