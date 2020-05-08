الوئام تنشر الإجابة عن بعض التساؤلات لكيفية إنهاء العام الدراسي الثاني للطلاب في مختلف المراحل

أجابت وزارة التعليم ممثلة في الادارة العامة للاختبارات والقبول بعض التساؤلات حول آلية إنهاء الفصل الدراسي الثاني، وفيما يلي الرد على هذه الاستفسارات:

آلية الرصد للفصل الدراسي الثاني هل تتم عن طريق نظام نور آليا؟ أو عن طريق المدارس؟

سيكون الرصد من قبل المعلم وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير على المدرسة التي أكملت كافة

أعمال السنة بالإضافة إلى التقويم الختامي رصد جميع التقويمات …”.

الطلاب القادمون من الخارج والذين عودلت لهم شهاداتهم للفصل الدراسي الأول، فكيف يتم

احتساب درجات الفصل الدراسي الثاني لهم وبعضهم ليس لديه أعمال سنة قبل التعليق كالقادمين

بسبب جائحة كرونا من الصين وأستراليا؟

تعتمد وثيقة الطالب القادم من خارج المملكة في منتصف العام الدرا سي بالمرحلتين الابتدائية

والمتوسطة نجاحا في صفه، ويدرج له (معادلة)، على أن يتم حصر أسمائهم وأرقام هوياتهم وإرسالها

للإدارة العامة للتقويم والقبول لرفعها لنظام نور لاعتماد نقلهم للصف الذي يليه.

المقبولون في المرحلة المتوسطة الفصل الدراسي الثاني على أن يختبروا الفصل الأول كطلاب

منتسبين، كيف يعاملون الفصل الدراسي الثاني منتسبين أو منتظمين؟

بعد التواصل مع إدارة الاختبارات تبين أن هؤلاء الطلاب من أصحاب الحالات الخاصة، نأمل الرفع

لنا بتفاصيل هذه الحالات لتزويدكم بالمعالجات اللازمة حسب طبيعة كل حالة.

الطلاب والطالبات المتعثرون في النظام الفصلي وهم في المستوى السادس.

تقوم المدرسة بالتواصل مع طالب (المستوى السادس) الذي لديه مواد تعثر من مستويات سابقة (في

النظام الفصلي) وتخييره إما اختباره عن بعد اختبارا يشمل المهارات الأساسية أو يقوم المعلم بتقييمه

عن بعد من خلال التكليفات التي تتاح له، ومن ثم ترصد له الدرجة التي تحصل عليها بعد إتاحة

نظام نور للرصد

اختبار المواد المحمولة في نظام المقررات حيث كان موعد اختبارهم يوم

٣/٩/١٤٤١

تقوم المدرسة بالتواصل مع الطالب الذي لديه مواد محمولة من الفصل الدراسي الأول (في نظام

المقررات) لتقييمه عن بعد من خلال التكليفات المتاحة، ومن ثم ترصد له الدرجة التي تحصل عليها ،

وفي حال كانت الدرجة المرصودة ستؤثر سلبا في معدله التراكمي يعتمد له (ناجح).

من لم تؤهله نتيجة الفصل الدراسي الأول؛ لتحقيق النهاية الصغرى أو كانوا راسبين بسبب

النسبة الشرطية.

تم معالجة ذلك في نظام نور وفق ما ورد في تعميم معالي الوزير بانتقال جميع الطلاب للصف الذي يليه

واعتمدوا حذف النهايات الصغرى والنسبة الشرطية.

الطلاب والطالبات الغائبون عن اختبار إحدى مواد الفصل الأول بعذر، ولم يؤدوا اختبار ذوي

الأعذار.

تحصر إدارة الاختبارات والقبول الطلاب الغائبين بعذر عن اختبار الفصل الدراسي الأول في المرحلتين

الابتدائية والمتوسطة، والذين لم يتمكنوا من حضور الاختبار البديل بعد دراسة وضعهم والتحقق

منه، ومن ثم ترسل كافة بياناتهم وأرقام هوياتهم إلى الإدارة العامة للتقويم والقبول لاعتماد نتائجهم

وانتقالهم للصف التالي من قبل نظام نور.

تقييم طلاب وطالبات الانتساب

ينطبق على الطالب المنتسب كلية ما ينطبق على الطالب المنتظم.

اختبار مقررات الانتساب الجزئي في (التعليم المستمر) تعليم الكبار في نظام المقررات

ينطبق على الطالب المنتسب جزئيا ما ينطبق على الطالب المنتظم.

الطلاب المحرومون قبل فترة التعليق في نظام المقررات في التعليم الثانوي، ما آلية التعامل

معهم؟

يعتبر الطالب في نظام المقررات) الذي صدر بحقه قرار حرمان في إحدى المواد لكثرة غيابه قبل

تعليق الدراسة ناجحا.

موعد إتاحة التقييم في بداية العام الدراسي القادم لمن يرغب، وضوابط ذلك.

سيعلن لاحقا موعد إتاحة التقييم بداية العام الدراسي القادم لمن يرغب تحسين مستواه.