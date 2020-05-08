بالصور: محافظ خميس مشيط يباشر أماكن تجمع مياه الأمطار

بتوجيه مباشر من سمو أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز قام محافظ خميس مشيط مساء يوم امس الأول الأربعاء بمباشرة مواقع تجمعات مياه الأمطار التي هطلت مساء اليوم ، بحضور أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي وبحضور مدير شرطة منطقة عسير اللواء عبدالعزيز المغلوث ورئيس بلدية المحافظة سليمان الشهراني ومدراء الجهات المعنية.

حيث تم الوقوف على جميع الأنفاق التي تأثرت بتجمع مياه الأمطار وتوجيه البلدية بمباشرة أماكن تجمعها بجميع طاقاتها من مهندسين وعمال ومعدات وصهاريج لنزح المياه ،وذلك نظرا لغزارة هطول الأمطار.

وسوف يتم دراسة الوضع بخبراء على مستوى عالي وإيجاد الحلول الجذرية لذلك.

ومن جانبه كلف محافظ خميس مشيط وكيل المحافظة عبدالله بن علي المالكي بالوقوف على مواقع الضرر بالأحياء ومقابلة المواطنين المتضررين وأوضح لهم اهتمام القيادة ممثلة في سمو أمير المنطقة يحفظه الله بكل ما يخص سلامة المواطنين والمقيمين.