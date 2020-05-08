الشرطة البريطانية: خطة لإقامة المباريات في ملاعب محايدة

قالت الشرطة البريطانية إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي عارضت فكرة لعب ما تبقى من الموسم في ملاعب محايدة عند استئناف الموسم يجب أن تدرك أن حياة البشر على المحك وأن كرة القدم ليست أولوية.

وأبلغ مارك روبرتس، نائب رئيس القطاع المخصص لكرة القدم، شبكة سكاي أنه يشعر بالقلق من التعليقات التي سمعها بشأن ظروف استئناف الدوري الذي توقف في منتصف مارس آذار بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتتواصل مناقشات استئناف الموسم بعدما تم إبلاغ الفرق بالسماح بإقامة المباريات في ملاعب محايدة معتمدة من وجهة نظر الصحة والسلامة.

وقال بول باربر الرئيس التنفيذي لبرايتون آند هوف ألبيون إن فريقه يعارض فكرة حرمانه من خوض مبارياته على ملعبه.

وأضاف روبرتس “الأمور التي بدأت تزعجني أنه كلما اقتربنا من استئناف الموسم نسمع تعليقات من المسؤولين … تعليقات مثل ‬ربما نهبط’‬ وأخرى مثل ‭’‬لا نريد اللعب في ملاعب محايدة‭’‬ و’‬عندما لعبنا ضد فرق خارج ملعبنا حضرت الجماهير‬ و‬اللعب في ملعبنا بدون جماهير ضرر كبير‬ و‭’‬نريد الفوز بلقب.

وتابع : أتفهم أن كل هذه الأمور مهمة من وجهة نظر كرة القدم.

لكن في وضعنا الحالي توفي 30 ألف شخص (في المملكة المتحدة) والعدد ما زال يتزايد لذا فهذه أمور ليست مهمة”.

وقال: نريد العمل مع مسؤولي كرة القدم… واستئناف الموسم لأسباب تجارية وأخلاقية… لكن يجب أن نتذكر أننا لا نستطيع المخاطرة بحياة أي شخص.