الجيش الليبي: تدمير منصة للطائرات التركية في طرابلس

أعلنت غرفة عمليات الكرامة في الجيش الليبي استهداف منصة إطلاق الطيران التركي المسير بقاعدة معيتيقة العسكرية في طرابلس.

وقال العقيد محمد فرج عثمان، في المركز الإعلامي للجيش الليبي، إن “الاستهداف يأتي ضمن عملية طير الأبابيل ضد الجماعات الإرهابية والغزو التركي للبلاد”.

وأكد عثمان استهداف غرفة عمليات تابعة للمليشيات التركية، في محور صلاح الدين الرئيسي بالعاصمة طرابلس، وحصار مجموعة من المرتزقة كانت متحصنة في المبنى، وتم تدمير الهدف بكل دقة.

وكان الجيش الليبي أطلق، الخميس، عملية جوية أطلق عليها “طيور الأبابيل” ضد العدوان التركي والموالين له.

وتم خلال العملية تدمير شحنة أسلحة تركية في مدينة مصراتة، كما تم استهدف الكلية العسكرية في المدينة معقل المرتزقة السوريين، وغرفة العمليات التركية بأكثر من 18 ضربة جوية.