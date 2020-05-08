من جدة إلى حوش بكر.. 1300 علبة غذائية فاسدة في سيارة وافد

أعلنت بلدية المسفلة الفرعية، التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، ضبط 1404 من العبوات منتهية الصلاحية، وإتلافها وفق الاشتراطات الصحية المتبعة.

وقال رئيس بلدية المسفلة الفرعية المهندس أيمن بن محمد وقاد، إن المضبوطات شملت 1305 معلبات عبارة عن مشروبات غازية وعلب حلوى وصلصة وقهوة وشاي، كان يحملها وافد في سيارته، قادما من جدة إلى حوش بكر.

وأوضح وقاد أنه تم ضبط الوافد، واحتجاز سيارته، وتحويله إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتابع وقاد بأنه تم ضبط 99 تنكة أجبان وصلصة أخرى كانت مخزنة في حوش بكر ، وبذلك بلغ إجمالي ما تمت مصادرته و إتلافه 1404 من المعلبات منتهية الصلاحية.

وأكد وقاد استمرار الجولات الرقابية المكثفة على المنشآت الغذائية والمتعلقة بالصحة العامة بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار جائحة كورونا والتأكد من سلامة المواد الغذائية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة، وفي إطار خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية “غذاؤكم أمانة “.