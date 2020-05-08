وثائق تمنح حماية قانونية ومالية للرياضيين خوفاً من #كورونا

قال الاتحاد العالمي للرياضيين إن “الرياضيين المحترفين قد يتعرضون بشكل خاص للإصابة بفيروس كورونا المستجد”.

وأضاف الرئيس التنفيذي للاتحاد العالمي للرياضيين، بريندان شواب، أنه طُلب من بعض اللاعبين التوقيع على وثائق تمنحهم حماية قانونية ومالية في حال إصابتهم بالمرض.

وأضاف شواب، الذي يمثل اتحاده 85 ألف رياضي حول العالم يمثلون الكثير من الألعاب بينها الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين ودوري البيسبول الأمريكي للمحترفين ودوري هوكي الجليد في أمريكا الشمالية ودوري كرة القدم الأمريكية في الولايات المتحدة والرغبي وكرة القدم في أوروبا، رأينا بعض الأبحاث التي تفيد بأن الرياضيين قد يكونوا عرضة بشكل خاص لأعراض خطيرة لفيروس كورونا.

“قد يصل الفيروس إلى الرئتين وهو فيروس يمكنه أن يصيب بشدة ليس فقط الرئتين ولكن الأعضاء الأخرى. يحتاج الرياضيون أن يكونوا في صحة جيدة ولياقة بدنية عائلة للحفاظ على مسيرتهم”.

وأضاف شواب أنه في حين أن اللاعبين على استعداد لتحمل مخاطر محسوبة لاستئناف حياتهم الرياضية لكن لا يمكنهم الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي في معظم الألعاب الرياضية فلن يكون ذلك بلا ثمن.

وتابع “نشعر بالقلق من أن بعض الهيئات الرياضية تحاول التخلص من المخاطر الاقتصادية والقانونية عبر وضع اللاعبين في موقف خطر قد يتسبب في انتقال المرض لهم وهذا شيء نعتقد أنه لا يجب عدم التسامح معه”.

وقال شواب إن الرياضيين في حال توقيعهم على ما يسلبهم حقوقهم فيمكن حينها حرمانهم من “الحماية القانونية والاقتصادية الأساسية التي يجب أن مرافقة للإصابة أو المرض أثناء العمل المعتاد”.