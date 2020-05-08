كانوا نائمين على القضبان.. قطار هندي يدهس عمالا مهاجرين ويقتل 14

لقي أكثر من 14 عاملا في ولاية مهاراشترا، غرب الهند، مصرعهم، اليوم الجمعة، دهسًا تحت عجلات قطار. وقالت وزارة السكك الحديدية في الهند، إن العمال كانوا عائدين من عملهم إلى قراهم، وناموا على القضبان.

ويعود عشرات الآلاف من المدن الكبرى في الهند إلى مواطنهم بعدما فقدوا وظائفهم بسبب العزل العام المفروض لاحتواء تفشي فيروس كورونا منذ أواخر مارس.

وقالت وزارة السكك الحديدية إن سائق قطار الشحن حاول إيقافه عندما شاهد العمال على القضبان، وإنها أمرت بفتح تحقيق في الواقعة.

وفي ظل العزل العام تم تعليق جميع وسائل النقل العام، ولذلك كثيرا ما يضطر العمال المهاجرون العائدون إلى مواطنهم للسير مسافات طويلة.