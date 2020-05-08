كورونا حول العالم: الإصابات 99.917.3 والوفيات 270.740 والتعافي 1.344.278

أظهرت البيانات المجمعة لعدد ضحايا فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات به إلى 3917999حالة حتى الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم الجمعة.

وأظهرت بيانات منصة “وورلد ميترز”، الدولية المتخصصة في الإحصائيات أن إجمالي عدد المتعافين بلغ .278,344,1 وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات بلغ 740,270 .

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة،تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وألمانيا والبرازيل وتركيا وإيران والصين.

وسجلت الولايات المتحدة 1292850إصابة و76938حالة وفاة.

وسجلت اسبانيا 855,256 إصابة و070,26 حالة وفاة .

وسجلت أيطاليا 858,215 إصابة و958,29 حالة وفاة .

وسجلت بريطانيا 715,206 إصابة و615,30 حالة وفاة.

وسجلت روسيا 160,177إصابة و 625,1 حالة وفاة.

فيما سجلت فرنسا 791,174 إصابة و987,25 حالة وفاة.

وسجلت المانيا 430,169إصابة و392,7حالة وفاة.

وسجلت البرازيل 773,135 إصابة و190,9حالة وفاة.

وسجلت تركيا 721,133 إصابة و3641 حالة وفاة.

وسجلت إيران 135,103 إصابة.

وسجلت الصين 886,82 إصابة و4633 حالة وفاة.