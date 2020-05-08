لتدني مستوى النظافة.. إغلاق 3 منشآت غذائية في “بحرة مكة”

أعلنت بلدية محافظة بحرة الفرعية‬⁩ إغلاق 3 منشآت غذائية، لمخالفة اثنتين منها الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، ولتدني مستوى النظافة في الثالثة، ومصادرة وإتلاف 35 كيلوجرام من اللحوم الفاسدة.

وقالت أمانة العاصمة المقدسة إن حملاتها الرقابية تأتي ضمن مبادرة “غذاؤكم أمانة‬⁩”، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وأكدت الأمانة على أنها وبكل فروعها تقوم بخطوات احترازية وفعالة لحماية المستهلك من الأغذية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي.